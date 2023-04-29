Общество 29 апреля 2023, 00:30 Свыше миллиона растений высадят в Нижнем Новгороде в рамках проекта по благоустройству

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Более миллиона растений высадят в цветниках Нижнего Новгорода в рамках проекта по благоустройству. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент благоустройства.

В текущем году растения высадят на площади свыше 30 квадратных метров. Их начали высаживать в конце апреля для того, чтобы цветы не погибли от заморозков. Многолетние растения пережили зиму и уже начали распускаться.

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Регион планируют украсить агератумом, алиссумом, антуриумом, бальзамином, различными видами бегоний и петуний, колеусом, кохией, лобелией и другими растениями.