Общество 14 февраля 2024, 18:50 Свыше четырех тысяч деревьев украсили магистрали в Москве Бирюков: вдоль 12 магистралей Москвы высадили более 4 тысяч деревьев в 2023 году Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» / Соцсети

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Более четырех тысяч деревьев высадили вдоль магистралей в Москве в прошлом году. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что высадка деревьев и кустарников — важное направление для формирования приятной среды для жизни. Кроме того, озеленение общественных пространств занимает не последнее место в этом.

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«В осенне-зимний период прошлого года высадили вдоль 12 магистралей столицы более четырех тысяч крупномерных и декоративных деревьев», — рассказал Бирюков.

Буферную зону между жилой застройкой и дорогой организовывают специально для оживления трасс. Растения очищают воздух и защищают от уличного шума и дорожной пыли. Кроме того, они создают тень и прохладу в знойные дни.

Деревья выбирают такие, чтобы их можно было адаптировать к непростым условиям мегаполиса и визуальной гармонии пространств. Так, в 2023 году засадили липы, клены, вязы и декоративные яблони. Лидерами по количеству были липы: их посадили свыше 2,5 тысячи.

Самыми популярными для благоустройства стали Рублевское шоссе и Нахимовском проспекте. Программа озеленения магистралей и улиц стартовала в 2021 году, за это время высадили более 8,5 тысяч деревьев.

Кроме того, почти 800 улиц в Москве благоустроят в формате «от дома до дома».