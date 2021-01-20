Свыше 90% УК Подмосковья перешли на онлайн-взаимодействие с Госжилинспекцией

Соответствующие соглашения заключили 828 региональных УК. В числе муниципалитетов с самым большим числом подписавших документ организаций Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ. Помимо прочего, в список вошли Химки, Подольск, Мытищи и Щелково.

«Соглашение определяет порядок взаимодействия при работе в Единой диспетчерской службе Московской области, а также условия информационного взаимодействия сторон», — уточнила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

Она объяснила, что для местных жителей электронный формат обращений позволяет решать жилищно-коммунальные проблемы без личного похода в организацию и заполнения бумажных документов. Это особенно актуально в период распространения коронавируса.

Единая диспетчерская служба Подмосковья функционирует с начала 2019 года. Сотрудники Госжилинспекции следят за исполнением заявок по 149 тематическим категориям. Обращения принимаются круглые сутки. Житель региона может не согласовать отчет, если он не удовлетворен качеством выполненных работ.