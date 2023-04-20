Общество 20 апреля 2023, 09:57 Свыше 800 предприятий Москвы примут участие в днях открытых дверей в 2023 году Мэр Собянин: свыше 800 предприятий Москвы участвуют в днях открытых дверей в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Более 800 промышленных площадок, а также малых предприятий из самых разных областей участвуют в программах «Открой#Моспром» и «День без турникетов» в 2023 году. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«День без турникетов» и «Открой#Моспром» — популярнейшие городские проекты. Первый в прошлом году отпраздновал десятилетие, а второй в этом отмечает пятилетний юбилей. <…> Свои двери открывают свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий, представляющих десятки самых разных отраслей: от пищевой до космической», — написал Собянин.

Реклама

Он объяснил, что для записи на мероприятия нужно зайти на сайт проектов «Открой#Моспром» и «День без турникетов», там можно в формате онлайн участвовать в экскурсиях. Мэр отметил, что за годы работы проектов столичные предприятия сделали для жителей города более шести с половиной экскурсий. Вместе с онлайн-форматом их посетили почти 12 миллионов человек.

Сейчас гости и жители Москвы могут посетить киностудию «Союзмультфильм», завод по производству готовых модулей для строительства квартир «МонАрх», часовой завод «Ника». Кроме того, для людей организуют и специальные мероприятия — «День без турникетов», Интерьер и дизайн», «День без турникетов. Fashion», «День без турникетов. Be creative», «Сделано в Москве», и «Неделя предпринимательства».