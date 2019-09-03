Свыше 750 предпенсионеров в Подмосковье приступили к профессиональному обучению

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» областные центры занятости заключили договора на обучение порядка 767 граждан предпенсионного возраста с 84-мя образовательными организациями.

Самыми востребованными направлениями в обучении являются инженерное дело, управление государственными закупками, бухгалтерия, кадровое делопроизводство и информационные технологии.

«Наше министерство еженедельно ведет мониторинг, содержащий сведения о лицах предпенсионного возраста, желающих принять участие в мероприятиях по обучению и дополнительному образованию. На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению готовы приступить более 1100 человек, а в общей сложности до 2024 года мы планируем обучить порядка 11,5 тысяч жителей предпенсионного возраста», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Обучение могут пройти граждане Российской Федерации предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем. Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии в размере 11280 рублей в месяц.