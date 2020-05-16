Свыше 70 тысяч нарушителей самоизоляции вычислили в Москве

Речь идет о лицах с подтвержденным коронавирусом или потенциально инфицированных, которые после выхода из дома подвергают окружающих опасности.

Власти Москвы вычисляют нарушителей с помощью приложения и некоторых других технологий мониторинга местоположения.

«Можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих — соседях, знакомых, других жителях», — отметил Лысенко.

Накануне столичные власти сообщили о снижении на 25% числа нарушений масочного режима. До введения новых правил со средствами индивидуальной защиты на улицу выходило 72% москвичей, а с 12 мая их количество возросло до 97%.

В столице с 12 мая нельзя без масок и перчаток заходить в магазины и аптеки, ездить в общественном транспорте и такси.

По последним данным, в Москве зафиксировано 138 969 случаев коронавируса, 26 032 пациентов выздоровели, 1 432 умерли.