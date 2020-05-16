    16 мая 2020, 15:40

    Свыше 70 тысяч нарушителей самоизоляции вычислили в Москве

    Алена Макаренко

    Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявили в Москве. Обмануть приложения и другие технологии горожанам не удастся. Об этом рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщило «РИА Новости».
    Свыше 70 тысяч нарушителей самоизоляции вычислили в Москве

    Речь идет о лицах с подтвержденным коронавирусом или потенциально инфицированных, которые после выхода из дома подвергают окружающих опасности.

    Власти Москвы вычисляют нарушителей с помощью приложения и некоторых других технологий мониторинга местоположения.

    «Можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих — соседях, знакомых, других жителях», — отметил Лысенко.

    Накануне столичные власти сообщили о снижении на 25% числа нарушений масочного режима. До введения новых правил со средствами индивидуальной защиты на улицу выходило 72% москвичей, а с 12 мая их количество возросло до 97%.

    В столице с 12 мая нельзя без масок и перчаток заходить в магазины и аптеки, ездить в общественном транспорте и такси.

    По последним данным, в Москве зафиксировано 138 969 случаев коронавируса, 26 032 пациентов выздоровели, 1 432 умерли.