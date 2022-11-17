Общество 17 ноября 2022, 18:06 Свыше 600 млн рублей готов направить СПбГУ на ремонт Первого кадетского корпуса

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Санкт-Петербургский государственный университет ищет фирму, которая сможет продолжить ремонтные работы Первого кадетского корпуса и Здания студенческой столовой СПбГУ, которые передали вузу в 2011 году. Об этом сообщил Piter.tv.

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Уточняется, что вуз оценивает контракт с будущим подрядчиком в 612,4 миллиона рублей. Согласно проекту, планируется размещение учебных аудиторий и кабинетов, многофункционального зала, зала приемов, библиотеки, а также студенческого кафе, кафетерия для преподавателей и административно-хозяйственного блока.