Свыше 58 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию на этой неделе

С 11 по 14 апреля более 58 тысяч эвакуированных жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией в Ростовской области. Такие данные представили в региональном Пограничном управлении ФСБ, написал ТАСС.

За минувшие сутки через пункты пропуска в Ростовской области въехали свыше 14,5 тысячи граждан, уточнили в ведомстве.

Временная эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик в РФ началась в феврале. Власти ДНР и ЛНР сообщили, что обстрелы ВСУ становятся все интенсивнее, а вдоль линии соприкосновения фиксируется скопление украинской военной техники.

В первую очередь в Россию начали вывозить детей и женщин. Для временно эвакуированных людей развернули пункты размещения. Людей обеспечивают всем необходимым. Многим оказывают помощь в поиске работы. Также приехавшим полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.