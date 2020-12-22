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    22 декабря 2020, 18:12

    Свыше 52 миллиардов рублей получат российские медики, которые борются с COVID-19

    Артур Блянихов

    Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52 миллиардов рублей медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

    По данным издания, выделенные средства рассчитаны до февраля следующего года.

    «Ваша задача — следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам», — обозначил глава кабмина.

    По его словам, в случае каких-то проволочек возникшие проблемы следует решать в ручном режиме.