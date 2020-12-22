Свыше 52 миллиардов рублей получат российские медики, которые борются с COVID-19
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52 миллиардов рублей медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По данным издания, выделенные средства рассчитаны до февраля следующего года.
«Ваша задача — следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам», — обозначил глава кабмина.
По его словам, в случае каких-то проволочек возникшие проблемы следует решать в ручном режиме.