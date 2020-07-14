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    14 июля 2020, 15:57

    Свыше 50 проб биоматериала отобрали подмосковные ветврачи для изучения болезней лошадей

    Артур Блянихов

    За первое полугодие специалисты государственной ветеринарной службы подмосковного Минсельхоза отобрали свыше 50 проб биоматериала для исследования болезней лошадей. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.

    По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, на территории области расположено 110 объектов, которые занимаются содержанием, разведением и выращиванием лошадей. Конноспортивные комплексы организованы на некоторых из них. Суммарная мощность этих объектов превышает 11 тысяч голов.

    «В профилактических целях нашими ветврачами выполняются диагностические исследования сыворотки крови лошадей на инфекционные заболевания. С начала года отобрано более 50 проб», — обратил внимание Разин.

    Отмечается, что ветеринары проводят целый комплекс разнообразных исследований, чтобы предупредить и ликвидировать болезни животных. Всего за 2020 год планируется провести отбор около 100 проб.

    «Чтобы прогнозировать состояние лошадей на объектах разведения и выращивания, разработаны и утверждены планы-графики отбора проб от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных на территории региона», — добавил министр.