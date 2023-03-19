Общество 19 марта 2023, 11:20 Свыше 50 километров дорог отремонтируют в Мариуполе до конца года Вице-премьер Хуснуллин: в 2023 году в Мариуполе отремонтируют 54 километра дорог РИА «Новости»

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Более 50 километров дорог и пять мостов отремонтируют в Мариуполе в 2023 году. Об этом во время доклада президенту России Владимиру Путина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

«До конца года отремонтируем 54 километра дорог и пять мостов. Для сравнения: в прошлом году мы восстановили 35 километров дорог и два моста», — сказал он.

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По словам Хуснуллина, строительные работы в Мариуполе ведутся в круглосуточном режиме. Он отметил, что город с Донецком соединила новая комфортная четырехполосная трасса, которую уже запустили в эксплуатацию.

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Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье, 19 марта, с рабочим визитом. В частности, он осмотрел здание филармонии, прокатился за рулем автомобиля по некоторым районам и поговорил с местными жителями, пообещав в будущем расширение жилого фонда в городе. Мариупольцы в ответ поблагодарили президента за поддержку.

Ранее вице-премьер сообщил, что в новом отопительном сезоне жителей Мариуполя обеспечат стабильной подачей тепла.