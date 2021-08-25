Свыше 5 тысяч нарушений перевода машин на газ обнаружили в России

За первое полугодие 2021-го более пяти тысяч попыток установки газового оборудования на автомобили были выявлены и предотвращены. В Росаккредитации заявили, что такие нарушения могли привести к чрезвычайным ситуациям на дорогах и смерти людей.

Отследить установки удалось благодаря запуску реестра документов, оформлением которых занимаются специальные испытательные лаборатории, написала газета «Известия». При этом доля контрафактного оборудования все еще велика и составляет около 40%, установка на машины может закончится серьезными последствиям, подчеркнули эксперты.

Сейчас к такому реестру подключено 26 лабораторий.

«Введение реестра дисциплинировало работу испытательных лабораторий и сделало услугу по переоборудованию ТС максимально прозрачной. С его появлением и вступлением в силу нового ГОСТа у недобросовестных лабораторий исчезла возможность работать на рынке», — заявили в федеральной службе.

В Госаккредитации рассказали, что газобаллонное оборудование перед установкой оценивают на соответствие требованиям безопасности, после чего выдается сертификат. Оборудование, которое не прошло проверку, не может быть установлено на машину. В противном случае авто отправляют на штрафстоянку.

Участники рынка осведомлены, что нарушение правил и требований при установке ГБО представляет реальную опасность не только для владельца машины, но и для окружающих людей, заявил исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.

«Метан и пропан безопасны лишь при правильной установке», — отметил он.

Данилов добавил, что переведенный на ГБО с нарушениями автомобиль не взорвется в процессе езды, ЧП произойдет на заправке.

Представитель ряда европейских производителей ГБО Сергей Сбирунов добавил в беседе с газетой, что доля контрафактного ГБО в России может достигать 40%. Это влияет на безопасность его использования.