Общество 23 ноября 2022, 12:57 Свыше 3,5 млн «квадратов» недвижимости построили на месте бывших московских промзон

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что с начала года на территории бывших городских промзон успели возвести более трех с половиной миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом написало ИА НСН.

Бочкарев заметил, что у бывших промзон остается потенциал градостроительного и экономического роста при доступном и удобном расположении. Среди столичных промзон лидерами по вводу недвижимости стали территория бывшего Тушинского аэродрома, зона № 56 «Грайвороново» и № 27 «ЗИЛ».

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«Сегодня такие зоны не входят в территории общего пользования, а значит, нарушают городскую ткань. Их адаптация под новые условия — выгодный путь, в том числе и для девелопмента», — подчеркнул декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

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