Свыше 300 тысячам жителям Ростовской области запретили выезжать из страны из-за долгов

В УФССП по Ростовской области сообщили, что более 313 тысяч местных жителей не смогут выехать из страны из-за долгов. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Данное ограничение считается временным. Оно распространяется на 313,5 тысяч граждан, долг которых составляет более 10 тысяч рублей. По решению пристава, выезд из страны может быть под запретом, в случае если деньги не поступят в течение двух месяцев. Отмечается, что на сайте Госуслуг появился сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». С его помощью можно детальнее узнать о действующих запретах.