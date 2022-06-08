Свыше 30 тысяч россиян воспользовались чартерной программой для отдыха

Чартерной программой в этом году воспользовались уже более 30 тысяч туристов. До конца года по сниженной цене смогут отправиться отдохнуть еще порядка 50 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что субсидии на чартерные авиарейсы предоставляются в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря такому субсидированию пакетные туры обходятся дешевле в 1,5-2 раза, сообщил ТАСС.

География программы, по словам Чернышенко, тоже будет расширена. В прошлом году отдыхающие могли выбрать из семи направлений, сейчас их уже 12: это Алтай, Бурятия, Владивосток, Дагестан, Чечня, Калининград, Карелия, Татарстан, Тобольск, Тюмень, Сахалин и Камчатка.

«На текущий момент чартерами воспользовалось уже более 30 тысяч человек. Всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов», — добавил вице-премьер.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал отправиться отдыхать на длинные июньские выходные в Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург, Карелию или организовать поездку по Золотому кольцу, сообщил RT.