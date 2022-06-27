Свыше 30 производств суррогатного алкоголя закрыли в России за три месяца

За три месяца 2022 года в России пресечено свыше 30 подпольных производств по изготовлению суррогатных алкогольных напитков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

За первый квартал текущего года, как указал собеседник агентства, зарегистрировали 1224 преступления, которые связаны с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя.

«Пресечена деятельность 32 подпольных производств по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей», — отметил представитель пресс-центра МВД.

В общей сложности правоохранители выявили за три месяца 16 629 лиц, которые совершили связанные с подобной незаконной деятельностью правонарушения.

Случаи отравления алкоголем фиксируются в стране каждый год. Одна из причин этому — потребление спиртосодержащих жидкостей, которые заведомо не предназначены для питья.

Зачастую в них содержится токсичный метиловый спирт (метанол). Он неотличим по запаху и вкусу от питьевого этилового спирта (этанола). Но метанол смертельно опасен. Также в суррогатном алкоголе используют некачественный этиловый спирт или некачественный метанол.