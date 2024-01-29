Общество 29 января 2024, 11:20 Свыше 30 новых детских садов открыли в Москве в прошлом году Собянин: в Москве открыли 33 новых детских сада в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

С 2011 года в Москве появилось 400 новых детсадов, из них 33 построили в 2023 году. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что четыре детсада начали работать в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и поселении Сосенском. В каждом из дошкольных учреждений создали все условия для комфортного пребывания детей: от современного интерьера и оформления помещений до оснащения игровых и спортивных комнат.

Реклама

Особое внимание уделили проектированию уличных игровых площадок, также имеющихся во всех новых садиках. Они обеспечат воспитателям хороший обзор и возможность наблюдать за каждым ребенком.

Скоро еще один детсад откроется в Хорошево-Мневниках. Площадь объекта превысит 6,5 тысячи «квадратов». Новое учреждение будет рассчитано на 350 воспитанников.