19 марта 2023, 05:30
Свыше 30 детских садов намерены построить в Крыму в 2023 году
ТАСС: строительство более 30 детских садов запланировали в Крыму и Севастополе в 2023 году
Свыше 30 детских садов запланировали открыть в Крыму и Севастополе в 2023 году. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в комментарии ТАСС.
Он отметил, что в прошлом году в Крыму и Севастополе ввели в эксплуатацию 22 детских сада, из которых девять — в рамках госпрограммы.
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«В 2023 году на полуострове запланирован ввод в эксплуатацию еще более 30 детских садов», — добавил Устинов.
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Он напомнил, что в 2014 году на полуострове доступность дошкольного образования составляла 42%, но при этом у детей до трех лет не было возможности посещать детские сады. В Севастополе 65% дошкольников ходили в сады.
Сейчас показатель общей доступности дошкольного образования в Крыму находится на уровне 98%, а в Севастополе — 96%. Как отметил Устинов, начиная с 2014 года в систему дошкольного образования построено, реконструировано и возвращено 149 объектов.
В субботу, 18 марта, крымчане отметили девятилетие воссоединения полуострова с Россией. За это время в регионе появились новые современные дороги, больницы, а также школы, Крымский мост, связывающий Керчь и Тамань, современный аэропорт, ТЭЦ, газопровод. И большая стройка объектов инфраструктуры продолжается.
Строительство
Крым
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