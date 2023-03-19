Общество 19 марта 2023, 05:30 Свыше 30 детских садов намерены построить в Крыму в 2023 году ТАСС: строительство более 30 детских садов запланировали в Крыму и Севастополе в 2023 году Pxhere

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Свыше 30 детских садов запланировали открыть в Крыму и Севастополе в 2023 году. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в комментарии ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году в Крыму и Севастополе ввели в эксплуатацию 22 детских сада, из которых девять — в рамках госпрограммы.

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«В 2023 году на полуострове запланирован ввод в эксплуатацию еще более 30 детских садов», — добавил Устинов.

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Он напомнил, что в 2014 году на полуострове доступность дошкольного образования составляла 42%, но при этом у детей до трех лет не было возможности посещать детские сады. В Севастополе 65% дошкольников ходили в сады.

Сейчас показатель общей доступности дошкольного образования в Крыму находится на уровне 98%, а в Севастополе — 96%. Как отметил Устинов, начиная с 2014 года в систему дошкольного образования построено, реконструировано и возвращено 149 объектов.

В субботу, 18 марта, крымчане отметили девятилетие воссоединения полуострова с Россией. За это время в регионе появились новые современные дороги, больницы, а также школы, Крымский мост, связывающий Керчь и Тамань, современный аэропорт, ТЭЦ, газопровод. И большая стройка объектов инфраструктуры продолжается.