Общество 13 февраля 2023, 23:45 Свыше 3 тысяч жильцов аварийного жилья в Кировской области получат новые дома

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В 2023 году в Кировской области планируют расселить рекордное количество жильцов аварийных домов. Об этом сообщил «Первоисточник».

Новые квартиры в текущем году получат 3820 местных жителей. Для этого местные власти намерены возвести 17 многоквартирных домов в Слободском, Вятскополянском районах и в самом Кирове.

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Четыре здания построят в микрорайоне Урванцево, одно — в микрорайоне Лянгасово, написало Nation News.

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Специалисты уже приступили к подготовке котлованов в поселках городского типа Арбаж и Вахруши.