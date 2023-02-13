13 февраля 2023, 23:45
Свыше 3 тысяч жильцов аварийного жилья в Кировской области получат новые дома
В 2023 году в Кировской области планируют расселить рекордное количество жильцов аварийных домов. Об этом сообщил «Первоисточник».
Новые квартиры в текущем году получат 3820 местных жителей. Для этого местные власти намерены возвести 17 многоквартирных домов в Слободском, Вятскополянском районах и в самом Кирове.
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Четыре здания построят в микрорайоне Урванцево, одно — в микрорайоне Лянгасово, написало Nation News.
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