Общество 14 февраля 2023, 09:51 Свыше 2,6 тыс. специалистов привлекли на стройку водовода из Ростовской области в Донбасс Минобороны: более 2,6 тыс. военных специалистов строят водовод из Ростовской области в ДНР Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Более 2,6 тысячи специалистов Минобороны России прокладывают новый водовод, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Более 2,6 тысячи специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России и свыше одной тысячи единиц техники <…> задействованы на строительстве нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс», — уточнили в министерстве.

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Он пройдет до канала Северский Донец — Донбасс. Мощность объекта составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Специалисты Минобороны проложат две нити магистрального трубопровода, построят насосные станции, электроподстанции и водонакопители.

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Планируется закончить строительство водовода нынешней весной.

В начале февраля в Донецке запустили новый водовод от скважин у поселка Кипучая Криница.