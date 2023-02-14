14 февраля 2023, 09:51
Свыше 2,6 тыс. специалистов привлекли на стройку водовода из Ростовской области в Донбасс
Минобороны: более 2,6 тыс. военных специалистов строят водовод из Ростовской области в ДНР
Более 2,6 тысячи специалистов Минобороны России прокладывают новый водовод, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Более 2,6 тысячи специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России и свыше одной тысячи единиц техники <…> задействованы на строительстве нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс», — уточнили в министерстве.
Реклама
Он пройдет до канала Северский Донец — Донбасс. Мощность объекта составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Специалисты Минобороны проложат две нити магистрального трубопровода, построят насосные станции, электроподстанции и водонакопители.
Реклама
Планируется закончить строительство водовода нынешней весной.
В начале февраля в Донецке запустили новый водовод от скважин у поселка Кипучая Криница.
ЖКХ
Минобороны РФ
ДНР
Реклама
Реклама