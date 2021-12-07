Свыше 250 жителей Нижнего Новгорода получили травмы при падении на льду

В Нижегородской области 251 человек получил травмы при падении на льду в период с 29 ноября по 6 декабря. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

Из всего числа пострадавших 37 человек — дети. В больницу попали 19 жителей региона, несовершеннолетние среди них отсутствуют. Кроме этого, за неделю пять человек попали в медучреждения с холодовыми травмами.

«Травмы от падения с крыш снега и льда не зарегистрированы», — уточнили представители центра.