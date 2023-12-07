Общество 07 декабря 2023, 12:12 Свыше 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по реновации в Москве в декабре Бочкарев: более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение в Москве в декабре Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 2,5 тысячи квартир в Москве передадут под заселение по программе реновации в декабре. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за счет введения в эксплуатацию новых домов в начале следующего года более семи тысяч москвичей получат свои квартиры по программе реновации.

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«Новостройки, передаваемые под заселение в декабре, расположены в восьми административных округах города. В целом на сегодня переселение по программе реновации ведется в 259 стартовых новостроек из 890 домов», — сказал Бочкарев.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в 223 жилых здания уже переехали участники программы реновации, а еще 12 — заселены без учета нежилых заведений. Так, 143,5 тысячи горожан живут в новых домах.

Он также отметил, что в переселении участникам программы помогает суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». В каталоге жителям доступно шесть электронных услуг и сервисов, которые помогают решать возникающие вопросы с жильем.

Ранее Бочкарев рассказал о сносе домов по программе реновации в Москве.