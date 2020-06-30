Свыше 2400 инфекционных коек освободилось в больницах Петербурга

«В детских медицинских стационарах города, переоборудованных под инфекцию, — более 70% свободных коек», — отметили в Комитете по здравоохранению.

По данным издания, свободные койки есть в Первом медицинском, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ, Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина, пансионате «Заря» и временном госпитале в «Ленэкспо».