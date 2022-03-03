Свыше 2300 дворов обустроят в Москве в 2022 году

В нынешнем году в Москве благоустроят более 2,3 тысячи городских дворов. Об этом сообщило utrо.ru со ссылкой на сайт мэра столицы.

В ходе благоустройства высадят кустарники и деревья, газоны приведут в порядок, обновят детские и спортивные площадки, а также создадут удобные парковочные пространства и заменят асфальтовое покрытие дорожек.

«В рамках работ по благоустройству меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки», — обратил внимание заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.