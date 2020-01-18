Свыше 200 тысяч человек собираются купаться на Крещение в Москве

В 2020 году желающих искупаться в проруби в православный праздник было больше, чем в прошлом. Возможно, это связано с аномально теплой зимой этого года.

На территории Москвы оборудуют 46 мест для традиционного омовения. Они будут расположены как в природных водоемах, так и в искусственных купелях возле храмов и часовен, а также в парках. В пресс-службе отметили, что к каждому месту купания оборудован безопасный спуск.

«Для комфортного купания организованы обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Участники купаний также будут обеспечены горячим питьем», — сказано в сообщении.

18 января купания начались с 18:00. Они продолжатся ровно сутки. В новой Москве открыто 16 оборудованный мест для купания, в Северо-Западном округе — вдвое меньше. В Центральном, Южном и Зеленоградском округах по две купели, в Северном и Северо-Восточном — по одной, в Восточном — шесть, в Западном и Юго-Западном — по четыре. Их список и местонахождение можно посмотреть на сайте мэра Москвы.