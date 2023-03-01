Общество 01 марта 2023, 15:08 Свыше 200 млн рублей уйдет на капремонт домов культуры и музеев в Татарстане

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В Татарстане на капитальный ремонт культурных учреждений направят 222,6 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, ремонтные работы проведут в детской музыкальной школе № 2 и на валяльной фабрике Родигиных в Нижнекамске, сельских Домах культуры в Кукморском и Зеленодольском районах. Также отремонтируют краеведческий музей в Бавлах и историко-этнографический музей «Казан арты» в Арске.