01 марта 2023, 15:08
Свыше 200 млн рублей уйдет на капремонт домов культуры и музеев в Татарстане
В Татарстане на капитальный ремонт культурных учреждений направят 222,6 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, ремонтные работы проведут в детской музыкальной школе № 2 и на валяльной фабрике Родигиных в Нижнекамске, сельских Домах культуры в Кукморском и Зеленодольском районах. Также отремонтируют краеведческий музей в Бавлах и историко-этнографический музей «Казан арты» в Арске.
Татарстан
Ремонтные работы
Реклама
Реклама