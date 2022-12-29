Общество 29 декабря 2022, 19:02 Свыше 20 особо охраняемых территорий создали на Кубани в 2022 году

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Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в уходящем году в крае создали 22 особо охраняемые территории. Об этом написал RT со ссылкой на местные СМИ.

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Общая площадь этих территорий превысила 24 тысячи гектаров. Кондратьев напомнил, что на них запрещено строить и вырубать деревья. По его словам, Кубани, как туристическому региону принципиально важно сохранить и защитить уникальную природу края.