Общество 23 ноября 2023, 10:41 Свыше 20 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы Собянин: на юге Москвы по программе реновации ввели в эксплуатацию 25 новостроек Сайт мэра и правительства Москвы

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На юге Москвы ввели в эксплуатацию 25 новостроек по реновации. Среди них 23 здания передали под заселение, а еще в два дома жители начнут заезжать в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«На юге столицы новые квартиры получили больше 11,2 тысячи человек из 72 домов. Сейчас возводим еще 17 новостроек — в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Нагатинский Затон, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Царицыно», — написал он.

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Кроме того, в муниципалитете подготовят условия для комфортной жизни и наладят социальную инфраструктуру. Так, в Чертанове Южном на Кировоградской улице построили детский сад, рассчитанный на 125 детей. Вдобавок на улице Газопровод планируют возвести еще одно учебное пространство для дошкольников на 150 мест.

В Бирюлеве Восточном почти завершили стройку детско-взрослой поликлиники. В Зябликове на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда совсем скоро откроют физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис».

В Царицыне девелопер возведет специальную площадку для мотокросса. Для того чтобы оборудовать такое пространство, уже утвердили все документы землепользования и застройки.

Еще один дом по программе реновации введут к эксплуатацию в Нагатинском Затоне.