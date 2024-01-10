Общество 10 января 2024, 08:23 Свыше 18 домов во Владивостоке остались без отопления из-за порыва на сети Прокуратура: свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без тепла Пресс-служба прокуратуры Приморского края

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Порыв на участке тепловой сети во Владивостоке лишил тепла свыше трех тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Авария произошла вечером 9 января, подтопленной оказалась территория в районе дома № 41 на улице Калинина. Специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Пока тепло не поступает в 18 многоквартирных домов.

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«Восстановление коммунальных услуг и приведение участка в нормативное состояние поставлено в надзорном ведомстве на контроль», — передали в прокуратуре.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации указал на чрезвычайную ситуацию в Подмосковье: в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминске. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются аварии и перебои с электричеством. Также специалисты продолжают устранять последствия прорыва в Климовске. Тепло постепенно возвращают в дома жителей микрорайона.