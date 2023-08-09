Общество 09 августа 2023, 19:03 Свыше 17 тысяч жителей Нижегородской области проголосуют дистанционно на выборах губернатора в сентябре

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Жители Нижегородской области подали свыше 17 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство цифрового развития и связи региона.

Регион вошел в топ-5 по количеству заявок на онлайн-голосование. В текущем году дистанционно проголосовать на выборах можно будет в 25 субъектах страны. Отправить заявление можно до 23:59 4 сентября.

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