Общество 29 августа 2023, 04:16 Свыше 150 новых школ откроются в России к 1 сентября Минпросвещения: в России откроются более 150 новых школ к 1 сентября Pxhere

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В России 1 сентября откроется свыше 150 новых школ на более чем 110 тысяч мест. Третья часть из них — в сельской местности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения страны.

«К 1 сентября 2023 года откроется более 150 построенных школ на более чем 110 тысяч мест. Из них треть в сельской местности», — указали в пресс-службе министерства.

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Там отметили, что благодаря вводу новых школ создаются необходимые условия для получения качественного образования в комфортных условиях вне зависимости от места проживания. На протяжении последних нескольких лет поэтапно проводилась реализация программы. Учитывались запросы жителей российских регионов.

Также 1 сентября запланировано открытие свыше 1250 школ после завершения капитального ремонта. Программа, как указали в пресс-службе министерства, охватывает как большие, так и небольшие образовательные организации.