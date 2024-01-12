Общество 12 января 2024, 20:45 Свыше 1,5 тысячи НКО получат президентские гранты по итогам конкурса Кириенко: более 1,5 тысячи НКО получат поддержку от Фонда президентских грантов Pixabay

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Свыше 1,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций получат поддержку от Фонда президентских грантов. Об этом заявил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, который провел заседание комитета по проведению грантовых конкурсов, сообщило РИА «Новости».

Общая сумма грантовой поддержки составила 4,365 миллиарда рублей, дополнительные два миллиарда получат регионы на проведение собственных конкурсов. Часть средств пообещали привлечь сами победители отбора.

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Средства получат проекты из 84 регионов страны, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Наиболее активно на конкурсе оказались представлены Московская и Ленинградская области.

Всего в конкурсе участвовало почти 11 тысяч проектов, поддержку получат 14,4% из них: доля успешных заявок увеличилась по сравнению с прошлым отбором. Треть из победителей выиграли в конкурсе впервые.

Ранее Фонд президентских грантов ввел меры поддержки для начинающих волонтерских организаций: они смогут претендовать на суммы до 999 999 рублей.