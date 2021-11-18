Свыше 13 тысяч видеокамер намерены установить в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал «Парламентской газете», что в 2022 году в городе планируется установить более 13 тысяч видеокамер.

«Когда мы говорим о безопасном городе, то понимаем, что видеонаблюдение — это один из самых эффективных механизмов для поиска преступников», — отметил Бельский.

Парламентарий добавил, что в городе развивается единая система видеонаблюдения, которая включает в себя камеры на дорогах и улицах, а также в подъездах жилых домов. Он заметил, что полиция результативно пользуется этими камерами.