Общество 18 ноября 2022, 17:54 Свыше 120 тысяч жителей Херсонской области перевезли в безопасные районы Советник врио губернатора Малькевич: 120 тысяч херсонецев перевезли в безопасные районы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 120 тысяч жителей Херсонской области перевезли в безопасные районы из 15-километровой зоны вблизи Днепра. Об этом ТАСС рассказал внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора региона Александр Малькевич.

Он добавил, что переселение с левого берега «продолжается полным ходом». Около 120 тысяч — официальное количество перемещенных, а реальное назвать затруднительно, но «цифры астрономические», констатировал Малькевич.

Реклама

«[Неизвестно], сколько еще тысяч человек благодаря работе херсонских журналистов, херсонских общественных деятелей уехали своим ходом на машинах к семьям», — пояснил он.

Реклама

Жителей левобережной части Херсонской области переселяют с октября из-за опасности обстрелов ВСУ и подтопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. В конце месяца зону переселения увеличили на 15 километров — в нее попали населенные пункты Новокаховского городского округа, а также Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Переселенным предоставляют единовременную матпомощи на 100 тысяч рублей, а те, кто решил переехать в другой регион, могут приобрести там жилье по сертификату.