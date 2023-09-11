11 сентября 2023, 13:02
Свыше 100 тысяч москвичей стали правообладателями нового жилья по реновации
Более 117,5 тысячи москвичей оформили документы на новые квартиры по реновации
Более 117,5 тысячи москвичей уже оформили документы на новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, на сегодняшний день в столице расселили 834 дома.
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В новое жилье уже переехали 87 тысяч москвичей, только в августе текущего года эту возможность получили более 3,7 тысячи человек. Активнее всего расселяли жителей Юго-Восточного, Новомосковского и Южного административных округов.
Правообладателями нового жилья по программе реновации стали более 117,5 тысячи москвичей, которые заключили с городом соответствующие договоры. Еще около 16 тысяч человек сейчас находятся в процессе переселения, они осматривают предложенные квартиры или оформляют документы.
Максим Гаман
С начала января по август 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 35 новых жилых комплексов в рамках программы реновации. Общая площадь квартир превысила 620 тысяч квадратных метров. Из них 21 дом уже готов к заселению, а остальные сдадут в ближайшее время.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что объема построенного жилья достаточно для переселения примерно 22 тысяч москвичей.
Ранее еще один дом по реновации построили в Академическом районе Москвы.
Москва 2023
Реновация в Москве
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