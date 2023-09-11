Общество 11 сентября 2023, 13:02 Свыше 100 тысяч москвичей стали правообладателями нового жилья по реновации Более 117,5 тысячи москвичей оформили документы на новые квартиры по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 117,5 тысячи москвичей уже оформили документы на новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на сегодняшний день в столице расселили 834 дома.

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В новое жилье уже переехали 87 тысяч москвичей, только в августе текущего года эту возможность получили более 3,7 тысячи человек. Активнее всего расселяли жителей Юго-Восточного, Новомосковского и Южного административных округов.

Правообладателями нового жилья по программе реновации стали более 117,5 тысячи москвичей, которые заключили с городом соответствующие договоры. Еще около 16 тысяч человек сейчас находятся в процессе переселения, они осматривают предложенные квартиры или оформляют документы. Максим Гаман

С начала января по август 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 35 новых жилых комплексов в рамках программы реновации. Общая площадь квартир превысила 620 тысяч квадратных метров. Из них 21 дом уже готов к заселению, а остальные сдадут в ближайшее время.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что объема построенного жилья достаточно для переселения примерно 22 тысяч москвичей.

Ранее еще один дом по реновации построили в Академическом районе Москвы.