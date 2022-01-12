facebook_pixel
    12 января 2022, 20:17

    Свыше 100 литров контрафактного алкоголя изъяли за праздники в Кирове

    Артур Блянихов

    В Кирове за январские праздники зафиксировали 20 нарушений торговли спиртными напитками. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

    По данным информагентства, у нарушителей за выходные изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя. Правоохранители проводят проверку в отношении двух продавцов.

    «Далее будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — уточнила ВРИО начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Кирову Екатерина Лысова.