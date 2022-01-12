Свыше 100 литров контрафактного алкоголя изъяли за праздники в Кирове

В Кирове за январские праздники зафиксировали 20 нарушений торговли спиртными напитками. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, у нарушителей за выходные изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя. Правоохранители проводят проверку в отношении двух продавцов.

«Далее будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — уточнила ВРИО начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Кирову Екатерина Лысова.