СВР сообщила о смерти советского разведчика Виталия Короткова | 360°

Общество 11 сентября 2022, 19:06 Поделиться Telegram

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Viber СВР сообщила о смерти советского разведчика Виталия Короткова Советский разведчик Виталий Коротков умер на 95-м году жизни РИА «Новости»

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В ночь на 11 сентября скончался советский разведчик Виталий Коротков, сообщил РИА «Новости» глава пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов. По его словам, покойный внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Виталию Короткову было 94 года.

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«Виталий Викторович внес очень большой вклад и в дело патриотического воспитания молодежи. Он много раз выступал перед молодыми ребятами, а те, без преувеличения, затаив дыхание, слушали его», — рассказал Иванов.

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Коротков родился 20 декабря 1927 года в Полтаве. Во время Великой Отечественной войны его вместе с матерью эвакуировали в Саратовскую область. В 1943 году он добровольцем пошел на фронт, а с 1951 года работал во внешней разведке. В отставку вышел в 1991 году.

Весной на 80-м году жизни скончался другой советский разведчик — Михаил Васенков. Ранее умер полковник КГБ Джордж Блейк. Он родился в Голландии, работал на британскую разведку, но позже по личным убеждениям перешел на сторону СССР. Он был убежденным коммунистом, его не стало в возрасте 98 лет.

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