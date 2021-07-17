Свою вторую половину решили найти в Сети 5 млн россиян

Общее число россиян на сайтах знакомств за год выросло на четверть и сейчас составляет около пяти миллионов. Такие сведения предоставили «Известиям» в дейтинговом сервисе OneStepDating.

Все крупные мировые площадки для знакомств говорят о резком росте числа посетителей из-за коронавируса. Даже тех, кто не признает общения в интернете, ковидные ограничения просто лишают альтернативы. Сейчас россияне проводят на таких порталах в два раза больше времени, чем до пандемии. Удаленный режим работы способствует большему общению в Сети.

По данным OneStepDating, только пятая часть всех виртуальных пар потом встречаются в реальной жизни. Многим хочется просто пофлиртовать в Сети, убить таким образом время или поговорить с интересными собеседниками.

Психологи считают, что в этом нет ничего плохого: лучше общаться в интернете, чем вообще ни с кем. К тому же, разговоры в Сети помогают понять собеседника, оценить его — и в итоге учат лучше разбираться в людях. Хотя реальные встречи никакие сайты, конечно, не заменят.

В советское время похожим способом заочного знакомства были объявления в газетах. Первой брачные предложения опубликовала «Литературная газета» в 1976 году. Одна из заметок получила 16 тысяч откликов от женщин со своего СССР.