Свой театр к 2024 году появится в каждой российской школе

На сегодняшний день в России есть 12 тысяч школьных театров. К 2024 году они появятся в каждой школе, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, семь тысяч школьных театров в настоящее время участвуют в проекте «Школьная классика». Планируется, что этот проект охватит каждый театр, написал ТАСС.

«До 2024 года в каждой школе будет создан школьный театр, <…> и поэтому для нас этот проект важен. Сегодня 7 финалистов участвуют, показывают спектакли, мы их записываем, показываем дальше в школах и это мотивирует школьников создавать школьные театры», — пояснил Кравцов перед финальными показами спектаклей проекта «Школьная классика».

Мероприятие проходит в поселке Пушкинские Горы в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Кравцов обратил внимание, что среди школьников растет интерес к созданию театра в своем учебном заведении. Он добавил, что сам когда учился в школе, играл в школьном театре. По его мнению, это помогает детям, в частности, определиться с тем, какая профессия их больше всего привлекает.

«У нас также в каждой школе до 2024 года будет создана своя спортивная секция, свой спортивный клуб, сегодня 27 тысяч спортивных клубов созданы по стране», — добавил он.