Казанский стрелок Ильназ Галявиев объяснил свой поступок ненавистью к миру

Ненависть заставила обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе № 175 Ильназа Галявиева открыть огонь по людям. Мотив совершенного молодым человеком преступления озвучили сайту RТ посетившие его в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка» члены ОНК Москвы.

«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел (стрелять — прим. ред.)», — процитировал Галявиева один из членов комиссии.

Обвиняемый, добавил правозащитник, с результатами судебно-психиатрической экспертизы не знаком. Молодой человек утверждает, что ощущает себя вменяемым. Членам ОНК он заявил, что, возможно, был не в себе на момент нападения.

«Но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — сказал Галявиев в беседе с правозащитниками.

Арестованный находится в СИЗО в трехместной камере с двумя соседями, один из которых обвинен в убийстве, а другой — в разбое. Отношения с сокамерниками, уточнили в ОНК, у молодого человека сложились нормальные.

В беседе с правозащитниками Галявиев пожаловался, что давно не получал писем и хочет вернуться в Казань. Стрелок надеется, что следствие позволит ему свидание с родителями. В Москве он получил две передачи — в СИЗО и в НИИ имени Сербского, куда его привозили на судебно-психиатрическую экспертизу.