«Все новенькое и хорошенькое»: муж Скабеевой показал свой кабинет в Госдуме

Муж телеведущей Ольги Скабеевой стал депутатом Госдумы. В своем Telegram-канале Евгений Попов показал подписчикам свое новое рабочее место.

«Как вы видите в Госдуме великое переселение. Депутаты занимают свои кабинеты, чтобы еще эффективнее работать. У нас с вами тоже появился свой кабинет», — сказал в начале ролика Попов.

Он добавил, что теперь будет трудиться в кабинете под номером 1246, но пока на двери нет никаких опознавательных знаков. Затем Попов зашел в само помещение, где показал стол, кресло и шкафы.

«Довольно все новенькое, приличненькое, хорошенькое и удобное», — отметил депутат.

После демонстрации мебели Попов отправился к окну, где открылся вид на север Москвы и Московский художественный театр имени Чехова.

По словам депутата, несмотря на пустой стол, он уже интенсивно работает. Попов заявил, что уже направил в органы власти более 30 депутатских запросов. Еще 47 документов отнесли в канцелярию. Депутат Госдумы подчеркнул, что уже огромное количество проблем находятся на контроле.