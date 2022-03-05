«Своих не бросаем». Жители Тулы провели акцию в поддержку российской спецоперации

Акция «Своих не бросаем» в поддержку участников спецоперации на Украине прошла в Туле. Жители города собрались в одном из ТЦ и исполнили песню «Москва за нами».

Участники акции пришли в один из торговых центров города, где хором спели строевую песню «Москва за нами». Во время исполнения на экранах в ТЦ показывали российский триколор и название акции. Некоторые жители Тулы пришли со своими флагами.

Об участии Тульской области во Всероссийской акции «Своих не бросаем» сообщила пресс-служба регионального правительства. В рамках мероприятия юнармейцы посетили пункт временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Эвакуированных людей разместили в детском оздоровительном лагере «Сигнал» в Алексине.

«Юнармейцы помогают детям адаптироваться, найти новых друзей и делают все для того, чтобы их жизнь была интересной», — отметил начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин подчеркнул, что для приехавших из Донбассе создали необходимые комфортные условия размещения.