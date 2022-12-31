Общество 31 декабря 2022, 16:08 «Своих не бросаем!» Медведев поздравил россиян с наступающим 2023 годом Дмитрий Медведев посвятил свое новогоднее поздравление целям СВО

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выступил с поздравлением с Новым годом и подробнее остановился на целях специальной военной операции на Украине.

«Для нашей страны и для каждого из нас 2022 год стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде», — сказал он.

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Медведев напомнил девиз уходящего года «Своих не бросаем». Он подчеркнул, что Россия объявила СВО, чтобы положить конец нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет достигнута.

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Он также добавил, что многие российские военнослужащие сейчас находятся в бою и поблагодарил всех героев за мужество и готовность к самопожертвованию.

В конце Медведев сказал, что власти России сделают все, чтобы жизнь граждан страны и новых регионов была благополучной и безопасной.

Тем временем на Дальнем Востоке уже наступил 2023 год. Жители региона посмотрели поздравление президента Владимира Путина. Выступление лидера страны прошло не на фоне Кремля, как это было в предыдущие годы, а вместе с военными.