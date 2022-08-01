Путин указал на равнодушие западных властей к проблемам своих граждан

Снижение качества жизни европейцев не интересует западных политиков, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса. Он обратил внимание, что причиной этого являются ограничения на внешних рынках.

Путин напомнил, что в апреле этого года на спецсовещании по вопросам развития металлургического комплекса уже обсуждались вызовы, с которыми столкнулись и продолжают сталкиваться российские металлурги.

«Имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что эти решения приняли западные страны в угоду политическим интересам. При этом, как отметил Путин, эти интересы были конъюнктурными и не отражали реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике.

«В расчет не брались даже очевидные, понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. <…> Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует», — добавил он.

По его словам, ограничения на работу отечественных металлургов можно считать проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии.