Операторы связи предложили самостоятельно идентифицировать своих абонентов

Ранее подобный проект предложило Минкомсвязи, он предполагает обязательное подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома». При этом Минэкономразвития предлагает операторам использовать собственные приложения для установления личности. Однако в этом случае под угрозой могут оказаться личные данные.

Сейчас мобильные операторы хотят использовать свои биометрические технологии для дистанционной активации абонентов при покупке сим-карт через интернет.

Все это станет актуальным, если будет принят законопроект Минэкономразвития о дистанционном взаимодействии граждан и организаций, предполагающий поправки в закон «О связи», которые позволят заключать договор об оказании услуг онлайн.

Причем законопроект предлагает использовать не только ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», но и другие технологии обработки биометрических данных абонентов.