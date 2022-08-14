«Свои же зубы целее будут». Кадыров посоветовал Западу с Россией дружить

Странам Запада следует научиться дружить с Россией. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он обратился к западным политикам с предложением пересмотреть свою политику по отношению к России, научиться сотрудничать.

По словам Кадырова, западный мир не понимает, что нынешняя Россия — это «не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте», а совершенно другая страна — сильная и мощная.

«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — заявил глава Чечни.

Таким образом он сослался на слова президента страны Владимира Путина, что всем, кто хочет укусить Россию или откусить от нее, выбьют зубы.

Кадыров также отметил, что Россия умеет дружить и это самый лучший друг среди всех стран мира, «надежный, честный».

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что новое подразделение добровольцев из Чечни отправилось в зону проведения спецоперации на Украине. Ребята прошли подготовку в Российском университете спецназа.