Почти половина россиян не читали свои трудовые договоры

Во время устройства на новую работу россияне невнимательно изучают свой трудовой договор. Об этом в ходе опроса заявили 48% представителей компаний.

Исследование проводила Лаборатория исследований рынка труда НИУ ВШЭ совместно с Аналитическим центром НАФИ, сообщила газета «Известия».

Согласно опросу, 48% представителей компаний считают, что россияне не читают должным образом свои трудовые договоры. Еще 9% работодателей заявили, что при трудоустройстве документы вообще никто не читает. Только 37% участников исследования сказали, что будущие сотрудники каждый или почти каждый раз изучают трудовой договор перед его подписанием.

По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, многие россияне считают договор формальностью, поэтому не читают его.

«У компании обычно есть стандартный трудовой договор, и маловероятно, что ради конкретного соискателя туда будут вносить изменения и дополнения. Ему просто откажут в трудоустройстве», — пояснил эксперт.

Он добавил, что более детально документы изучают те, кто устраивается на руководящие должности. Также подробно читают трудовой договор соискатели, которым предстоит нести материальную ответственность.