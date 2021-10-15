Своевременное выполнение контракта Россией по поставкам газа отметили в Еврокомиссии

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс рассказал, что Россия полностью выполняет договоренности по поставкам газа в Европу. Нет оснований считать, что она как-то манипулирует ценами на топливо. Об этом сообщил болгарский телеканал bTV.

«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует», — процитировало ИА НСН слова замглавы Европарламента.

Тиммерманс добавил, что Россия старается доставить вовремя топливо не только в Европу, но и в Китай, который также испытывает трудности в энергетике. Он подчеркнул, что спрос газа на мировом рынке сейчас огромен.

Отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2» Тимерманс заметил, что лицензирование газопровода полностью зависит от властей Германии, которые хотят «обеспечить максимальную безопасность» его эксплуатации.