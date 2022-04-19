«Своевременная мера». Как увеличение авансов по госконтрактам поможет московскому бизнесу

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина увеличат авансовые платежи по государственным контрактам. В 2022 году госзаказчики смогут авансировать до 100% платежей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Главная задача — стабилизировать положение поставщиков и обеспечить исполнение обязательств в сложившейся экономической ситуации.

Эксперты высоко оценили инициативу главы города. Председатель «Деловой России» Алексей Репик назвал меру «своевременной и востребованной».

«Мы очень ценим, что власти Москвы принимают такие своевременные и, безусловно, востребованные среди деловых кругов меры. Стопроцентное авансирование позволит компаниям высвободить оборотные средства и направить дополнительные ресурсы на решение насущных задач в сложившихся непростых обстоятельствах», — подчеркнул Репик.

В 2021 году Москва закупила по ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок» товары, работы и услуги на общую сумму 1,2 триллиона рублей. Договоры с малым и средним бизнесом заключили на 431,9 миллиарда рублей — более 35% от общего объема, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его мнению, особенно важно сохранить и адаптировать цепочки взаимодействия бизнеса и заказчиков в период «турбулентности экономики». Предприятия, которые выполняют госзаказы, должны своевременно получать за это деньги.

«Ожидается, что мера по авансированию госконтрактов сможет поддержать крупных поставщиков и МСП, даст им возможность бесперебойно производить необходимую продукцию без кассовых разрывов <…>, гарантировать стабильную работу предпринимателям и своевременное получение необходимой продукции заказчикам», — рассказал Ефимов.

Еще одним ожидаемым следствием новой системы должно стать сохранение рабочих мест.