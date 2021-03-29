Сводная бабушка Обамы умерла за год до своего столетия

Сводная бабушка бывшего президента Америки Барака Обамы ушла из жизни в Кении в возрасте 99 лет. Сара Обама была третьей женой деда бывшего президента по отцовской линии.

«Несмотря на то, что она не приходится экс-президенту кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой, называя мамой Сарой. В последний раз Обама навещал ее летом 2018 года», сообщила радиостанция CapitalFM.

Дочь Сары Марсат Оньянго подтвердила СМИ, что мать ее мертва. По ее словам, пожилая женщина в последние дни чувствовала себя неважно и ушла из жизни в госпитале города Кисуму, добавил «МИР 24».

Сам Обама родился в 1961 году на Гавайских островах, и никогда не жил в Кении. Его родители разошлись в 1964 года, после чего отец бывшего президента США вернулся на Африканский континент. Тот погиб еще в 1982 году.

В 2016 году на 100-м году жизни умер проповедник Билли Грэм, который был духовным наставником многих американских президентов, в том числе Обамы. Он был одним из самых известных религиозных деятелей в мире — его проповеди прослушали более 200 миллионов человек, кроме того, он был советником 12 президентов США и дружил с королевой Елизаветой II.